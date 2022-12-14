РФ не настроена на конструктивный диалог, заявили в Госдепе.

В Государственном департаменте США отреагировали на отказ Кремля вывести свои войска на Рождество, что ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

При этом он отметил, что намерены делать США:

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"Мы привлекаем Россию к ответственности, а также обеспечиваем оборону и потенциал сдерживания НАТО, и это стратегия, которую мы собираемся продолжать продвигать вперед".

Нед Прайс добавил, что Вашингтон также продолжит оказывать военную помощь Украине.

Зеленский предложил РФ вывести войска на Рождество: реакция Кремля

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран G7 предложил России вывести оккупационные войска из Украины на Рождество:

"Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят".

На следующий день, 13 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца 2022-го года "не может идти и речи".