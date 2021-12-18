Россия направила в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы.
Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси в Telegram.
"Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердило и Министерство обороны РФ.
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"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 российских Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.
Отмечается, что продолжительность полета составила около 4 часов.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе полета "были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь".
Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ опубликовал проект договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.
В нем, среди прочего, РФ предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
Также РФ предлагает странам НАТО исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других стран.