Продолжительность полета составила около 4 часов.

Россия направила в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси в Telegram.

"Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердило и Министерство обороны РФ.

Читайте такжеРоссия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет - президент Литвы

"Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 российских Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Отмечается, что продолжительность полета составила около 4 часов.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе полета "были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ опубликовал проект договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.

В нем, среди прочего, РФ предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Также РФ предлагает странам НАТО исключить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других стран.

Автор: Екатерина Гирнык