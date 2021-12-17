Москва попросила Минск о позаботиться об иностранцах.

Белорусская железная дорога готовится к приезду более 200 иностранцев из Таджикистана в Гродно.

Документ с подписью начальника железной дороги от 6 декабря появился в Telegram Readovka.

В приграничный город 18 декабря из России прибудут 243 гражданина Таджикистана, все – мужчины.

Отмечается, что таджики имеют сложное социально-финансовое положение, поэтому Москва попросила Минск о них позаботиться. На вокзале, в частности, планируют обустроить временные пункты выдачи спецодежды и продовольствия.

Читайте также"Путин - дворовой хулиган": в РФ объяснили заявления и действия КремляВ соцсети напомнили, что в соответствии с постановлением Совета министров Беларуси от 14 декабря, в рамках программы по обеспечению правопорядка, запланировано проведение "информационной кампании за пределами Республики по ее популяризации как страны для трудоустройства и жизни".

Постановление предусматривает, что программа поможет получить миграционный прирост в 20 тысяч человек.

Учитывая это, автор статьи допустил, что таким образом Лукашенко просто пытается замаскировать отток рабочей силы за границу, в том числе, из-за политических преследований.

Протесты в Беларуси и отношения Лукашенко с Путиным

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Виолетта Орлова