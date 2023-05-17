Эта железная дорога соединит российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе

Россия и Иран подписали соглашение о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии в рамках реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Reuters, подписание соглашения состоялось в среду по видеосвязи, в церемонии приняли участие российский президент Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси.

Отмечается, что железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, России, Азербайджана и других стран по железным дорогам и морю и, по словам российских властей может соперничать с Суэцким каналом в качестве основного глобального торгового маршрута.

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Также эта железная дорога, протяженность которой составит 162 км вдоль побережья Каспийского моря, соединит российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

Отношения Ирана и России

На фоне ужесточающихся санкций Россия значительно снизила темпы производства ракет. Однако она компенсирует это поставками оружия из Ирана. Так, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Иран продал России более тысячи дронов и другое оружие.

В то же время, чтобы избежать западных санкций, Иран хочет перенести производство своих беспилотников в Беларусь.

Издание WSJ сообщало, что Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов по морю. Так, по данным издания, за последние шесть месяцев грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию.

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