Возможна ограниченная гибридная операция.

Россия рассматривает несколько планов возможного нападения на НАТО, и один из них представляется более реалистичным, чем остальные.

Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, объяснив, в чем суть замысла врага. В эфире Espreso он уточнил, скорее, речь идет об ограниченной гибридной операции, которую спецслужбы РФ спланируют на территории одной из стран Альянса.

"Он является более реалистичным и может застать Альянс врасплох. Формат не полномасштабной войны, а ограниченной гибридной операции. Он может отразиться в том, что россияне могут зайти в одну из стран НАТО и захватить определенную территорию", - сказал он.

По мнению Жовтенко, нападение рассматривается с двух плацдармов: либо непосредственно из России, либо с привлечением территорий Беларуси. Алгоритм действий оккупантов чем-то будет напоминать наступление на Украину - россияне будут выжигать территорию, а потом просто выйдут, считает он.

Это даст козырь российской пропаганде говорить, что НАТО как военный Альянс ничего не сделал, когда атаковали страну-члена организации - именно этот нарратив начнут разгонять, говорит эксперт. Более того, даже если во время операции погибнут все россияне, Москва не будет считать это поражением, добавил он.

Жовтенко говорит, что вероятный план России также предусматривает и реакцию НАТО. Если там начнут угрожать ответом, Кремль прибегнет к ядерной риторике.

"Здесь сразу можно вспомнить слова Путина о технической готовности РФ к ядерной войне. То есть, в случае такого сценария событий Россия снова будет угрожать ядерным оружием", - сказал он.

НАТО готовится к российскому вторжению

В январе 2024 года мир увидел детали секретного документа немецкого Бундесвера (Минобороны) относительно планов РФ напасть на одну из стран НАТО. В нем говорилось о том, что война начнется летом 2025 года. Такие подробности опубликовал Bild, акцентировав, что Германия рассматривает конфликт неизбежным.

В феврале 2024 года глава ведомства Борис Писториус выступил с четким предупреждением: вся Европа вместе с НАТО должна готовиться к "худшему" из сценариев.

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