Одно из украинских изданий опубликовало эксклюзивные кадры, на которых видны результаты операции.

Издание Kyiv Post опубликовало два видео, на которых украинские спецназовцы охотятся на наемников ЧВК "Вагнер" в Судане.

По словам источника Kyiv Post в секторе безопасности и обороны Украины, сейчас в этой африканской стране продолжается операция по "зачистке ЧВК "Вагнер", их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ".

"На кадрах, видно работу, вероятно, спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - рассказал источник, избежав более подробных комментариев.

Эти видео были сняты "в течение последних двух недель" в одном из городов Судана. Похоже, первое черно-белое видео было снято ночью беспилотником в инфракрасном спектре. Небольшое подразделение бойцов окружает здание, а цели в нем выделены на видео. В другой серии атакующий использует ручной гранатомет, чтобы выстрелить в окно здания.

Далее можно увидеть несколько взрывов, которые ярко освещают ночные улицы. Некоторые из мужчин, засевших в здании, начинают стрелять в ответ, другие же пытаются убежать.

Второе видео снято днем, схожее с дрона, зависающего на высоте 200-400 метров над землей. Украинских спецназовцев на нем не видно, но несколько мужчин, которые выглядят как мишени, бегут по улицам густонаселенного города или поселка.

Видно несколько взрывов и огромные поджоги огня, которые поднимаются на низкий жилой дом.

На других кадрах дым и обломки от взрыва поднимаются на высоту шестого этажа. Откуда идут выстрелы, которые приводят к взрывам, неизвестно. Некоторые выстрелы попадают в крыши зданий.

Операция ГУР в Судане

Во второй половине сентября издание CNN опубликовало материал в котором заявило, что украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами по силам ЧВК "Вагнер" в Судане. Отмечается, что власти страны не верят в такую версию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на этот материал. Он заявил, что в спецслужбе эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

В конце сентября глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Украина якобы причастна к ударам по наемникам ЧВК "Вагнер" в Судане. Впрочем, он также не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Затем украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот.

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