Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предложил новый механизм наказания для компаний, которые продолжат ввозить подсанкционные товары в РФ.

В Германии придумали новый способ для блокирования теневого экспорта санкционных товаров на территорию Российской Федерации на фоне дискуссий касательно соответствующих ограничений в рамках экономического давления на РФ.

Как отметил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сейчас многие компании продолжают торговать со страной-агрессором, экспортируя туда подсанкционные товары через третьи страны мира. Для того чтобы минимизировать эти случаи, чиновник предложил ввести за обход санкций уголовное наказание, пишет Financial Times.

"Правительство не готово это терпеть и будет бороться с обходом санкций, прибегая к наказаниям вплоть до уголовного", - сказал он.

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Министр предложил, чтобы в дальнейшем компании четко прописывали в своих экспортных декларациях пункт о конечном использовании своих товаров, исключив в данном вопросе их перевозку на территорию РФ.

Хабек заявил, что Германия будет настаивать на введении подобного ограничителя в рамках введения 11-го пакета санкций против РФ. Он подчеркнул, что экономическое давление на РФ должно быть как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

"Новые правила будут действовать в отношении всех санкционных товаров, имеющих значение для российской военной машины", - пообещал Хабек.

ЕС находится на финальном этапе подготовки 10-го пакета санкций

Напомним, что на данный момент министры Евросоюза находятся на этапе введения 10-го пакета санкций против Российской Федерации. По данным СМИ, ключевые пункты новых ограничений будут касаться запрета на экспорт технологий и компонентов, которые нужны России для поддержания ее военной машины.

Отметим, что послы ЕС хотели принять новый пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Однако в рамках своей встречи 23 февраля дипломаты не смогли договориться, их дискуссия зашла в тупик.

Позже стало известно, что "зерном раздора" в переговорах послов стал пункт о введении штрафов за сокрытие российских активов. Такую меры заблокировали более десяти стран ЕС. Ожидается, что сегодня дискуссии по этому поводу продолжатся.

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