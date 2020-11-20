В квартире журналистки провели обыск, а затем ее повезли в СИЗО КГБ.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который рассказал журналистам о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.

Читайте такжеКГБ Беларуси внёс основателей телеграм-канала NEXTA в список террористовКак сообщает портал Tut.by, также арестована журналистка портала Екатерина Борисевич, которой медик об этом рассказал.

Врач и журналистка опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего, которую публично озвучил Александр Лукашенко.

В прокуратуре считают, что «действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by - УНИАН), которому сообщил данные о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко».

В ведомстве утверждают, что врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи разгласил врачебную тайну и при этом предоставил недостоверную информацию.

Тяжелые последствия, которые повлекли за собой эти действия, проявились, по мнению сотрудников прокуратуры, «в повышении напряжения в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам и побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Как известно, смерть избитого активиста вызвала новую волну протестов в Беларуси, а в воскресенье силовики задержали более тысячи человек.

Журналистка издания готовила статью о результатах медицинского осмотра Бондаренко. Силовики пришли к ней домой, провели обыск, забрали ноутбук. Затем ее вывели из квартиры и увезли в неизвестном направлении.

Как стало известно, ее повезли в СИЗО КГБ, где должны допросить. Правда, в каком статусе - пока неизвестно.

Что известно о смерти Романа Бондаренко

31-летний белорусский активист Роман Бондаренко умер в больнице, медики диагностировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Операция длилась несколько часов. По словам свидетелей, вечером в среду мужчина вышел из дома расспросить правоохранителей, что происходит, когда те стали снимать бело-красно-белые ленты.

Вскоре началась толкотня. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули и ударили головой. Белоруса доставили в больницу уже через полтора часа после нанесенных побоев.

В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси: "Это возмутительный и позорный результат действий белорусской власти, которая не только непосредственно и жестоко осуществляет репрессии против собственного населения, но также создает атмосферу, в которой такие беззаконные, насильственные действия могут происходить, тем самым игнорируя не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и также пренебрегая их жизнью", - подчеркивалось в заявлении ЕС.

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Автор: Тамара Отовская