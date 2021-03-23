В Соединенных Штатах впервые в мире выставят на аукцион цифровую картину, созданную с помощью искусственного интеллекта.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Над картиной робот София работала вместе с итальянским художником Андреа Боначето: некоторые элементы она взяла из его работ, а кое-что добавила самостоятельно. Человек, который приобретет цифровую картину робота Софии, получит еще физический рисунок в придачу.
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