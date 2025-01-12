Словацкий премьер сделал ставку на Москву, а не на собственную страну, говорит украинский президент.

Украина предлагала Словакии помощь в переходе с российского газа на альтернативные источники поставок голубого топлива, но премьер-министр страны Роберт Фицо "напыщенно отказался" от предложения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем заявлении на платформе Х.

По словам украинского президента, европейские партнеры предупреждали премьера Словакии, что нужно готовиться к остановке газового транзита через Украину и что "нельзя просто ничего не делать и ждать". Теперь же, говорит Зеленский, Фицо использует "пиар, ложь и громкие обвинения", чтобы переложить на других собственную вину за проблемы с газом в Словакии.

"Но проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала", - подчеркнул Зеленский и выразил надежду, что Европа в конце концов сумеет преодолеть проблемы, вызванные "недальновидностью отдельных европейских деятелей".

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Газовый спор Украины и Словакии: последние новости

Как писал УНИАН, президент Словакии Петер Пеллегрини отказался от планов посетить Украину из-за остановки транзита российского газа через украинскую территорию.

Тем временем парламентская делегация Словакии отправилась на переговоры в Россию. Показательно, что Польша запретила самолету с делегатами лететь над польской территорией. Пришлось делать крюк через Чехию и Германию.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать дополнительную помощь для Украины со стороны Европейского союза. По его словам, Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политике, или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО.

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