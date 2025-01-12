Премьер Словакии считает, что Зеленский хочет навредить его стране.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать дополнительную помощь для Украины со стороны Европейского союза. Он заявил, что это результат прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

"Если Зеленский решил навредить Словакии и ЕС, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в ЕС", - цитирует Фицо издание Dennik N.

По его словам, Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политики или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО.

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"Прекращение поставок через Украину привело к росту цен на газ в Европе. Поэтому я был в Брюсселе, чтобы предупредить Еврокомиссию, что если мы не будем работать над импортом газа в определенном объеме через Украину, то мы увидим огромный рост цен на газ", - говорит он.

Премьер Словакии заявил, что во время визита в Москву спросил, готова ли Россия поставлять газ.

"Они сказали "да", - добавил Фицо.

Остановка российского газа через Украину - реакция Фицо

После того как Украина остановила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему, словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил Украине "жесткими мерами", чтобы заставить транспортировать российский газ в ЕС.

Позже он рассказал об обещании российского диктатора Владимира Путина во время встречи в Москве, который обещал продолжить поставки газа в его страну - якобы "Газпром" найдет альтернативные пути.

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