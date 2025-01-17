Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями словацкой оппозиции возмутила премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление он сделал в своем Фейсбуке.
По мнению Фицо, визит представителей партии "Прогрессивная Словакия" в Киев якобы подтверждает, что они "слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".
"Представители "Прогрессивной Словакии" как-то забыли добавить в своих репортажах из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому, что если они захватят государственную власть, то они поддержат членство Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории как части западных вооруженных сил, направленных против России", - написал Фицо.
Он добавил, что и первое, и второе "резко противоречит" национальным интересам Словакии.
Также Фицо сообщил, что "по просьбе немецкой стороны" сегодня он позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, и во время этого разговора тоже жаловался собеседнику на Украину.
"Я подтвердил федеральному канцлеру принципиальные позиции словацкого правительства. Решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину наносит значительный ущерб Словакии и вызывает миллиардные убытки всему Европейскому Союзу. Если решение президента Зеленского не будет отменено, Словакия примет ответные меры", - рассказал он.
Фицо также сообщил, что предлагает провести совместные переговоры с Владимиром Зеленским во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут присутствовать оба лидера.
"Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы раскрыть будущее славянско-украинских отношений", - добавил словацкий премьер.
Газовый спор Украины и Словакии
Как писал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже несколько недель ведет агрессивную публичную кампанию против украинского президента из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт с Россией на транзит российского газа по украинскому газопроводу.
По словам Зеленского, Украина предлагала Словакии помощь в налаживании поставок газа из альтернативных источников, но Фицо "напыщенно отказался".
На днях Фицо публично пригласил Зеленского на переговоры. Хотя встречи подобного уровня планируются и согласовываются через соответствующие дипломатические каналы, Фицо просто записал видеообращение и выложил его в своем Facebook.
"Встреча может состояться на территории Словацкой Республики, недалеко от государственной границы между Словакией и Украиной", - сказал Фицо.
На это непротокольное приглашение Зеленский ответил в не менее фамильярной манере:
"Окей. Приезжай в Киев в пятницу", - написал он на своей странице в соцсети X.