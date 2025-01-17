Словацкий премьер считает, что словацкая оппозиция работает на Украину, а не на Словакию.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями словацкой оппозиции возмутила премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующее заявление он сделал в своем Фейсбуке.

По мнению Фицо, визит представителей партии "Прогрессивная Словакия" в Киев якобы подтверждает, что они "слепо и некритично стоят на украинской стороне и отдают предпочтение украинским интересам перед словацкими".

"Представители "Прогрессивной Словакии" как-то забыли добавить в своих репортажах из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому, что если они захватят государственную власть, то они поддержат членство Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории как части западных вооруженных сил, направленных против России", - написал Фицо.

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Он добавил, что и первое, и второе "резко противоречит" национальным интересам Словакии.

Также Фицо сообщил, что "по просьбе немецкой стороны" сегодня он позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, и во время этого разговора тоже жаловался собеседнику на Украину.

"Я подтвердил федеральному канцлеру принципиальные позиции словацкого правительства. Решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину наносит значительный ущерб Словакии и вызывает миллиардные убытки всему Европейскому Союзу. Если решение президента Зеленского не будет отменено, Словакия примет ответные меры", - рассказал он.

Фицо также сообщил, что предлагает провести совместные переговоры с Владимиром Зеленским во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут присутствовать оба лидера.

"Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы раскрыть будущее славянско-украинских отношений", - добавил словацкий премьер.

Газовый спор Украины и Словакии

Как писал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже несколько недель ведет агрессивную публичную кампанию против украинского президента из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт с Россией на транзит российского газа по украинскому газопроводу.

По словам Зеленского, Украина предлагала Словакии помощь в налаживании поставок газа из альтернативных источников, но Фицо "напыщенно отказался".

На днях Фицо публично пригласил Зеленского на переговоры. Хотя встречи подобного уровня планируются и согласовываются через соответствующие дипломатические каналы, Фицо просто записал видеообращение и выложил его в своем Facebook.

"Встреча может состояться на территории Словацкой Республики, недалеко от государственной границы между Словакией и Украиной", - сказал Фицо.

На это непротокольное приглашение Зеленский ответил в не менее фамильярной манере:

"Окей. Приезжай в Киев в пятницу", - написал он на своей странице в соцсети X.

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