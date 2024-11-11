Словацкий премьер не верит, что Трамп остановит войну "за 24 часа" дипломатическими методами.

Чтобы война в Украине закончилась, Запад должен остановить поддержку Киева. Об этом в интервью STVR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя обещание Дональда Трампа остановить войну за 24 часа.

По мнению Фицо, обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов является предвыборной риторикой, которую трудно выполнить. По словам словацкого премьера, значительное сокращение поддержки Украины со стороны США "было бы путем к решению" войны, потому что "война не закончится, пока Запад массово поддерживает Украину".

Также Фицо отвергает идею о том, что Европейский Союз должен взять на себя все бремя поддержки Украины, если США откажутся помогать дальше.

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Возвращение Трампа: перспективы для Украины

Как писал УНИАН, после своей победы на президентских выборах Дональд Трамп успел пообщаться с рядом европейских лидеров. В одном из этих разговоров он якобы дал понять, что для достижения мира в Украине он будет требовать уступок как от Киева, так и от Москвы.

Также мы рассказывали, что приход Трампа к власти в США заставил Киев мыслить о неизбежном окончании войны в ближайшее время. Украинцы сейчас наблюдают за формированием команды Трампа, чтобы понять, какой будет его политика в отношении войны в Украине.

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