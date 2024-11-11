Конфигурация фронта в течение зимы-весны определит позиции сторон на переговорах.

Следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на мирные переговоры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседников в Киеве.

Высокопоставленный украинский чиновник, с которым на условиях анонимности говорили журналисты, сказал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сосредотачивает умы Киева на возможном завершении войны.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", - сказал чиновник.

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В частности украинцы также ждут, кого Трамп выберет на ключевые должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в отношении Украины. Например, уже известно, что в новую команду Трампа не войдет бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

Киевский чиновник сказал, что после победы Трампа "менее вероятно" приглашение Украины в НАТО, и признал, что существует риск сокращения военной помощи при Трампе.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив скорость (своей) помощи", - сказал чиновник.

При этом в Киеве почти не скрывают разочарования администрацией Байдена, чьи шаги в помощи Украине были слабыми и недостаточными, особенно в последний год.

"Настроение в Украине довольно мрачное. Вы можете увидеть растущее разочарование в последних высказываниях Зеленского", - сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Киеве.

Украинский чиновник выразил скептицизм относительно того, что Байден на прощание предложит Украине что-то существенное, например, отмену ограничений на дальние удары.

"Кто такой Байден сейчас? Он очень потерял доверие. Надеюсь, у него хватит смелости, чтобы что-то сделать. Но я не питаю больших надежд", - сказал чиновник.

Возвращение Трампа: перспективы для Украины

Как писал УНИАН, Дональд Трамп уже успел пообщаться с рядом европейских лидеров. В одном из этих разговоров он дал понять, что будет требовать уступок и от Украины, и от России.

Также мы рассказывали, что республиканцы в Конгрессе должны принять новую программу военной помощи Украине, чтобы Дональд Трамп выходил на переговоры по миру в Украине не с пустыми руками. Об этом заявили в проукраинской правозащитной группе "Разом"

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