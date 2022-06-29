Россия отказалась от попытки построения большего доверия и большего партнерства со странами-членами НАТО.

Россия сама виновата, что отношения с ней опустились до самого низкого уровня со времени завершения "холодной войны".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде во время саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"НАТО стремилось к лучшим отношениям с Россией на протяжении десятилетий. Мы создали Совет НАТО-Россия. Мы согласовали Основополагающий акт НАТО-Россия. Мы пригласили Россию участвовать во многих различных мероприятиях", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в предыдущей стратегической концепции НАТО от 2010 года Россия считалась стратегическим партнером.

"Это Россия отказалась от этой попытки построения большего доверия и большего партнерства и от совместного более близкого сотрудничества", - отметил он.

В этой связи, как сказал Столтенберг, Россия совершила это, следуя одной и той же формы поведения: применение военной силы против Грузии в 2008 году, аннексии Крыма и применение силы на востоке Украины с 2014 года.

"Война не началась в феврале 2022 года. Война началась в Украине в 2014 году. То, что мы увидели в этом году, это обострение войны, которая уже велась долгое время. И это делает для нас невозможным иметь такого партнерства, ради которого мы так долго работали. Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времени завершения "холодной войны", но нет сомнения, что Россия является ответственной за это", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что Альянс не может быть наивным, когда Россия применяет силу, а президент РФ Владимир Путин пытается создать своего рода "сферы влияния", чтобы контролировать соседние страны и их действия.

Как сообщал УНИАН, лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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