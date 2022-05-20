По словам Буданова, Путин не может остановить войну и не может выиграть ее по объективным причинам.

Краткосрочные успехи российских оккупантов на Донбассе не важны, потому что Россия в итоге проиграет войну против Украины.

Такое заявление сделал в интервью изданию The Wall Street Journal начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Где-то они добьются успеха, а где-то потерпят неудачу, но это совершенно неважно, потому что Россия в итоге проиграет, а Украина вернет себе все свои временно утраченные территории. Это будет сделано силой - исключительно силой, потому что другого пути нет", - подчеркнул он.

По словам Буданова, Путин находится в абсолютном тупике, поскольку не может остановить войну и не может выиграть ее. Буданов отметил, что Путин не может победить по объективным причинам. А чтобы это остановить, "он должен признать, что Россия - совсем не то сильное и великое государство, каким он хотел его выставить".

Буданов отметил, что его поразила российская глупость.

"Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший для себя вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант является последним и требует очень тщательной оценки. У них были гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат", - отметил Буданов.

Каксообщал УНИАН, в этом же интервью Буданов заявил, что Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Также Буданов отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

Вас также могут заинтересовать новости: