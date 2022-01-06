Агрессор активно задействует таких военнослужащих для "миротворческих задач".

Десантные спецподразделений ВС РФ, которые Россия перебросила в Казахстан, участвовали в захвате Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает волонтерский проект InformNapalm.

Читайте такжеНи больше ни меньше: посол Казахстана в Киеве назвал число перебрасываемых военных ОДКБВ соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022, в Республику Казахстан направлены "миротворческие силы". Основу составляют подразделения Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщали, что РФ отправляет в Казахстан военных из:

45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ;

98-й дивизии ВДВ;

войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

"Согласно расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ принимали участие в агрессии против Украины", - сообщили в InformNapalm.

Речь идет как о захвате Крыма, так и о боевых действиях на Донбассе.

"98-я дивизия ВДВ (в/ч 65451). Из состава дивизии в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211)", - информируют волонтеры.

В частности, InformNapalm напоминает, что офицером 45-го полка ВДВ, впоследствии развернутого в бригаду, в начале 2000-х был известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков),

"Интересно, что РФ активно задействует военнослужащих из подразделений, которые принимали участие в гибридной агрессии против Украины для выполнения "миротворческих задач" и международных учений за рубежом", - отмечают волонтеры.

В частности, таких "миротворцев" фиксировали в Нагорном Карабахе и Беларуси.

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Напомним, 6 января Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

В то же время власти Кыргызстана отказались задействовать свои войска против протестующих в Казахстане.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный событиями 2011 года, когда полиция открыла огонь по протестующим. Поначалу мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранного в ходе протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (занимавшего бессменно пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а после призвал на помощь союзников по ОДКБ.

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