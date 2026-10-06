Чонгарский мост на въезде в Крым разрушен, – осентери (фото)

Мост является стратегически важным пунктом на карте российской логистики.

Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с оккупированными районами Херсонской области по трассе Джанкой – Мелитополь, окончательно разрушен. Об этом сообщает Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз со ссылкой на спутниковые снимки.

Как отмечают аналитики открытых данных, спутниковые снимки от 26 сентября продемонстрировали последствия новых атак в Крыму: зафиксировано как минимум три крупных пробоины в полотне моста и понтонной переправе рядом с ним. Этого уже было достаточно, чтобы существенно затруднить движение и вызвать пробки.

Однако на снимке от 30 сентября видно, что ситуация для оккупантов ухудшилась: один из пролетов моста полностью обрушился.

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"Логистический локдаун" на оккупированном юге

Как писал УНИАН, в мае тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске операции "Логистический локдаун". Ее цель – расширить масштабы ударов среднего радиуса действия (middle strike) по тылу противника, систематически уничтожать российские силы на оперативной глубине и лишить оккупантов возможности вести активные штурмовые действия.

В рамках этой стратегии Силы обороны Украины активно наносили удары по мостам и логистическим путям, ведущим во временно оккупированный Крым. В частности, в июне критических повреждений подвергся Чонгарский мост, а также мосты через Северо-Крымский канал возле Преображенки и Мирного, дорожный мост Перекоп–Армянск и мост в селе Ставки.

Параллельно трасса Р-280 (последний надёжный сухопутный маршрут РФ в Крым) из-за непрерывных ударов дронов превратилась в "дорогу смерти".

Несмотря на то, что "логистический локдаун" постепенно исчез из информационного пространства на фоне других громких ударов, сама операция продолжается до сих пор.

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