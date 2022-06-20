Это произошло на фоне ряда резких заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Россия ограничила отгрузку нефти из Казахстана через порт в Новороссийске. Это основной маршрут для транспортировки казахстанской нефти в Европу.

Это произошло на фоне ряда резких заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Официальной причиной ограниченной отгрузки стали найденные торпеды и мины времен Второй мировой войны в акватории рядом с терминалом, где заканчивается нефтепровод из Казахстана. Работы по разминированию, которые могут продлиться до конца месяца, назначены на 20 июня.

После этого стало известно, что Казахстан приостановил транзит российского угля. Так, власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем.

Напомним, 17 июня во время сессии с Владимиром Путиным Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ДНР/ЛНР". Также Токаев отказался от российского ордена Александра Невского. Сообщается, что Токаева планировали наградить в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Вас также могут заинтересовать новости: