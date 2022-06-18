Президент Казахстана в присутствии Путина отказался признавать "ЛДНР", что очень ударило по Москве.

Кандидат юридических наук, правозащитник Марк Фейгин прокомментировал заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о непризнании "независимости" так называемых "ЛНДР". По мнению эксперта, это ударило по Москве.

Об этом Фейгин рассказал "24 канала".

Своим заявлением, считает правозащитник, Токаев хотел показать Путину, что тот ему не начальник. Такого не позволял себе даже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако стоит помнить, что Токаев мог сделать заявление ради пользы именно для своей страны.

"Даже Назарбаев себе такого не позволял. Это не делает Такаева героем, не будем питать иллюзии. Это политика и игра. Безусловно, он делает это в свою пользу. Но для Москвы в условиях войны это – очень большая уязвимость", – отметил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, в присутствии Путина на Петербургском международном экономическом форуме Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

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