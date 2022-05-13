Документ является важным для обеспечения ответственности виновных в совершении серьезных нарушений прав человека и военных преступлений, отметили в министерстве.

Украина выражает благодарность странам-членам ООН, особенно членам Совета ООН по правам человека, которые поддержали одобрение резолюции по ухудшению ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что этот документ является важным для обеспечения ответственности виновных в совершении серьезных нарушений прав человека и военных преступлений в ходе российской агрессии против нашего государства".

В МИД напомнили, что 12 мая Совет ООН по правам человека одобрил инициированную Украиной резолюцию "ухудшение ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии".

Резолюция подчеркивает твердой приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует от Российской Федерации немедленно прекратить военные действия на территории нашего государства.

Документом предусматривается проведение комиссией по расследованию в отношении Украины специального расследования нарушений и преступлений в результате российской оккупации на ныне освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей и подготовка Верховным комиссаром ООН по правам человека доклада о критической гуманитарной ситуации и серьезных нарушениях прав человека в г. Мариуполь.

Совет ООН по правам человека призывает Российскую Федерацию предоставить представителям международных правозащитных и гуманитарных организаций, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный и неограниченный доступ к лицам, которые были перевезены из пострадавших районов Украины и содержатся на территории Российской Федерации или территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, а также предоставить причастным сторонам исчерпывающий перечень таких лиц.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования военных преступлений РФ на освобожденных территориях Украины.

Совет по правам человека поддержал соответствующую резолюцию большинством голосов: "за" проголосовали 33 страны, воздержались - 12.

"Против" проголосовали две страны – Китай и Эритрея.

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