Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что это расследование Совета ООН по правам человека - "только один из инструментов" для наказания россиян за их варварства.

Совет ООН по правам человека проголосовал за принятие резолюции о начале расследования военных преступлений РФ в Украине.

"За" принятие резолюции проголосовали 33 страны, "против" выступили только две - Китай и Эритрея. Еще 12 государств воздержались, сообщает Sky News.

Сегодня ведущий орган международной организации по правам человека провел экстренное заседание в Женеве для рассмотрения доказательств военных преступлений России в Украине.

Украина утверждает, что установила сотни подозреваемых в совершении военных преступлений после вторжения России в страну, которое началось в конце февраля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя принятие резолюции большинством голосов, подчеркнул, что это расследование ООН - "только один из инструментов".

"Варварские убийства, изнасилования и издевательства над нашими людьми, женщинами и детьми не останутся без ответа для россиян", - отметил Ермак.

Верховный комиссар ООН: масштабы незаконных убийств к северу от Киева шокируют

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 34-й специальной сессии Совета, заявила, что многие злодеяния российских военных в Украине могут быть приравнены к военным преступлениям.

Она отметила, что российское вторжение в Украину обернулось гибелью и страданиями мирных жителей. На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более тысячи тел гражданских лиц. Некоторые из этих людей были убиты в ходе боевых действий, другие были казнены без суда и следствия. Некоторые умерли из-за того, что не получили вовремя медицинской помощи.

"Масштабы незаконных убийств, в том числе сообщения о массовых казнях в районах к северу от Киева, шокируют. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийствах, цифры будут продолжать расти по мере появления новых доказательств. Эти убийства гражданских лиц зачастую были преднамеренными…", – подчеркнула Верховный комиссар.

Бачелет отметила, что мирные жители погибали, когда переходили дорогу или выходили из своих убежищ в поисках еды и воды, или когда пытались выехать из зоны боевых действий на своих автомобилях.

"Безоружных местных мужчин убивали, потому что российские солдаты подозревали их в поддержке украинских сил или считали, что они представляют потенциальную угрозу, а некоторых подвергали пыткам перед тем, как убить", – заявила Бачелет.

Бачелет напомнила о ситуации в городе Мариуполь, жители которого "пережили невообразимые ужасы с начала вооруженного нападения России".

Как сообщал УНИАН, Генассамблея ООН 7 апреля отстранила Россию от членства в Совете по правам человека из-за обвинений в ужасающих нарушениях прав во время агрессии против Украины. За этот шаг проголосовали 93 человека, против - 24 при 58 воздержавшихся.

Этому предшествовало заседание, на котором организация обсуждала военные преступления русских в Буче и других городах вблизи Киева, которые были под временной оккупацией РФ.

10 мая Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы Чехия заменила Россию в ведущем органе международной организации по правам человека. В тайном голосовании 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

Вас также могут заинтересовать новости: