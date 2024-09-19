Российская армия действительно оказывала определенное сопротивление, а вот гражданское население оставалось пассивным наблюдателем.

Российская армия на самом деле сопротивлялась во время наступления ВСУ в Курской области, а не просто разбежалась. Однако гражданское население не проявляло никакого желания к активному сопротивлению. Об этом в интервью Укринформу рассказал военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис.

По его словам, участие в этой операции для украинских бойцов стало "квинтэссенцией мести", ведь теперь боевые действия велись уже на территории агрессора.

"Мы до недавнего времени вообще не думали, что такое возможно с точки зрения политического и дипломатического сдерживания. А тут такое - хоп, и ты шагаешь по этой земле. Это очень положительные эмоции и это подняло боевой дух очень многих бойцов", - говорит боец.

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Вместе с тем, как и любая военная операция, наступление в Курской области тоже стоило жизней некоторым украинским бойцам.

"Соответственно, если кто-то где-то там медийно сообщает о том, что враги не сопротивлялись, это неправда и прямое обесценивание вклада сил обороны при проведении этой операции", - рассказал Шолтис.

Совсем другая история с гражданским населением Курской области. Если гражданские украинцы в 2022 году бросали коктейли Молотова в российские колонны и делали завалы на дорогах, то россияне в 2024 году были пассивными.

"Гражданское российское население, в целом российское население по природе своей не способно на сопротивление. (...) Они по своей натуре крепостные - им нравится наличие какого-то царя, который должен решать их проблемы. И соответственно, у них первый вопрос, который возникает: "Э, защити, Путин, где войска?" - рассказывает боец.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ. Отмечается, что отдельная механизированная "Степная бригада" взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

Также мы рассказывали, что у украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия - быстро перемещаться и брать российские войска в окружение.

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