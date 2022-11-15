По сообщениям СМИ, две российские ракеты упали на ферме в Польше, что в 65 км от границы с Украиной.

Сегодня после массированного ракетного обстрела Украины российскими войсками на территории Польши в 65 км от границы упали ракеты. В результате удара погибли два человека. Мировые лидеры уже отреагировали на инцидент в стране НАТО.

В частности, премьер Латвии Артис Пабрикс заявил, что российский режим "выпустил ракеты, которые нацелены не только на Украину, но и упали на территории НАТО". По его словам, Латвия полностью поддерживает Польшу и осуждает преступления России.

"Моей первой реакцией было бы, что после того, как россияне ударили по территории Польши, должна примениться 4 статья НАТО - противовоздушная оборона украинского неба", - написал он.

В МИД Эстонии подчеркнули, что "Эстония готова защищать каждый сантиметр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником с Польшей".

Президент Литвы Гитанас Науседа относительно новостей из Польши сегодня вечером отметил: "Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва солидарна с Польшей. Надо защищать каждый дюйм территории НАТО".

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что даже если российский ракетный удар по Польше был ошибкой, "мы все примем это как эскалацию конфликта".

Министр обороны Словакии Ярослав Надь тоже очень обеспокоен российскими ракетами, которые упали на Польшу.

"Россия должна объяснить, что произошло. Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны прекратиться немедленно. Безрассудство России выходит из-под контроля. Находимся в тесном контакте с министром обороны Польши Мариушом Балащуком и союзниками НАТО для координации ответа", - подчеркнул он.

Ожидается, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин поговорит со своим польским коллегой из-за ситуации с ракетой на территории Польши, сообщил европейский военный чиновник и официальный представитель США.

Спикера МИД Великобритании заявил, что Лондон поддерживает "тесную связь" с союзниками после сообщений о том, что ракеты упали в Польше.

"Мы исследуем эти отчеты и тесно сотрудничаем с членами Альянса", — сказал CNN представитель Управления иностранных дел Великобритании.

Вместе с тем Белый дом также работает с правительством Польши над сбором дополнительной информации о вражеских ракетах на ее территории.

До этого представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинге сказал, что не может подтвердить, что ракеты упали на территории Польши, или их части были российскими. На вопрос о перспективе применения 5-й статьи устава НАТО, он ответил: "Пока не будем спекулировать без фактов".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку.

"Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным. Среди ближайших действий: саммит НАТО с участием Украины для разработки дальнейших совместных действий, что заставит Россию изменить свой курс на эскалацию, предоставление Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты. Сегодня защищать небо Украины – это защищать НАТО", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на российские ракеты, которые ударили по Польше, и призвал "поставить на место террориста".

"Российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев! Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Польша, государства Балтии... Это вопрос времени, когда б русский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста! Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достичь российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО... Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать. И я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам... Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами нет", - отметил Зеленский.

Российские ракеты упали в Польше: что известно

Сегодня, 15 ноября, по сообщениям СМИ, две российские ракеты упали на ферме в Польше, что в 65 км от границы с Украиной. Они попали в зерносушилки, погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Известно, что по Статье 5 НАТО в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Как писал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры. Как сообщает Командование Воздушных сил, украинские силы ПВО сегодня сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: