В Дубае разбился спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет, который проcлавился после своего полета на реактивном ранце рядом с лайнером Airbus A380.
О его гибели во время тренировок стало известно из заявления на сайте Jetman.
Многие запомнили 36-летнего каскадера по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. К примеру, в 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем.
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А еще Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в вингсьютах спрыгнул с вершины горы Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетел в легкомоторный самолет.
Последние годы Реффет летал на изобретенном Ивом Росси реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года Реффет в ранце Jetman стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого членам его команды не удавалось улетать с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.
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