Кадыров считает, что Бастрыкин и Колокольцев "не на своих местах".

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Он считает, что силовики виноваты в нападениях на мигрантов и разрыве РФ с Украиной.

Как сообщают местные СМИ, по мнению Кадырова, упомянутые чиновники не справляются с задачами, поставленными перед ними лидером России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление Кадыров сделал, комментируя дело 13-летнего Муслима Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка.

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"Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы - все представители и я, в частности. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым - сидят не на своих местах", - заявил Кадыров.

Кадыров также затронул проблему миграции, отметив, что был свидетелем разговора между главами России и Узбекистана, где обсуждали пути совместного решения "проблемы".

"Колокольцев дал команду: сейчас приезжих бьют, забирают, выгоняют - наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянуты отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Беспредел, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном", - сказал Кадыров.

Он добавил, что "Всевышний обязательно накажет" за это.

Что известно о деле Муслима Мурдиева

Как отмечается, 18 декабря состоится судебное заседание по делу Мурдиева. По словам Кадырова, ситуация под контролем:

"Его не посадят, с ним ничего не случится. Я лично переговорил со всеми. Он скоро будет на свободе".

В отношении 13-летнего Мурдиева в ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, в том числе за грубое нарушение общественного порядка с применением насилия группой лиц. Подросток уже семь месяцев находится под домашним арестом.

Несовершеннолетний утверждает, что лишь вступился за товарища, на которого напал более сильный противник. Драка была снята на видео, и это стало основанием для возбуждения уголовного дела, однако действия провокатора остались без внимания следствия.

Как пишет The Moscow Times, ранее глава Чечни уже критиковал власти РФ за ужесточение миграционной политики. По его словам, он разочарован рядом принятых мер, поскольку они "сталкивают Россию с соседними братскими регионами". Кадыров заявлял, что Москве следует наладить "грамотную систему миграционного контроля", а не подвергать граждан других стран "беспорядочной инквизиции".

"Разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, наоборот, только усугубим ситуацию. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями", - акцентировал Кадыров.

Рамзан Кадыров - последние новости

Напомним, правитель Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских военнопленных как живой щит для военных объектов на территории республики. Во время "показательной" встречи с пленными диктатор спросил, как живется украинцам в чеченской неволе, а затем возмутился, что они выглядят слишком хорошо. В частности, он заявил, что пленные выглядят "будто с отдыха", и предложил выстроить их на крышах объектов, которые "сняли американские спутники" - "охранять территорию".

В то же время Центр национального сопротивления сообщал, что Рамзан Кадыров планирует отправить на войну против Украины 84 тысячи чеченцев. По его словам, Чечня выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации.

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