Со вчерашнего дня в украинском информационном пространстве можно наблюдать разочарование от того, что президент США Джо Байден из-за урагана Милтон не посетит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины - формата "Рамштайн" на уровне лидеров. К большому сожалению, повторяется та же ошибка, которая была с планом победы: сейчас перегрели и максимально завысили ожидания от встречи в Рамштайн. В частности, относительно каких-то решений относительно движения Украины в НАТО.

На самом деле Байден или группа западных лидеров - неважно, это будет на Рамштайн или в любом другом месте - юридически Украину в НАТО пригласить не могут (это должно быть только коллективным решением всех стран-членов Альянса). Максимум, чего стоит ждать - это политическое заявление о том, что целесообразно ускорить движение Украины в НАТО, что Украина после завершения войны должна стать членом НАТО и что это должно быть наиболее действенной гарантией безопасности для Украины.

В общем, вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться не раньше следующего года, и на это будет влиять уже новый президент США. Это первое важное обстоятельство.

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Также существенный вопрос, кто это будет. Если Трамп, то стоит ожидать определенных рисков по этому вопросу. Если Харрис - это тоже ничего конкретного не гарантирует, ведь мы не знаем, по какому плану она будет действовать.

Второе обстоятельство, которое у нас недооценивают: когда речь идет о вступлении Украины в НАТО, не стоит забывать, что эта тема будет едва ли не самой болезненной во время переговоров о завершении войны. Нейтральный статус Украины - одна из главных целей Путина, от которой он так просто не откажется. Эта цель интересует его гораздо больше, чем даже вопрос признания оккупированных территорий Украины российскими. И поэтому он будет жестко настаивать на том, что нейтральный статус - одно из главных условий прекращения войны в Украине. А соглашаться на это или нет - выбор не только для Зеленского, но и для всего общества.

Третье обстоятельство - реальная возможность присоединения Украины к НАТО будет только после завершения войны. В разгар конфликта НАТО не будет брать на себя обязательства воевать против России. Поскольку для Запада это риск ядерной войны с РФ.

И наконец, одно из ключевых обстоятельств, которое возникнет в перспективе - это единоличное решение самих членов НАТО. Если даже представить идеальный сценарий - война завершилась, все вопросы вокруг НАТО сняты и Украина получает официальное приглашение в Альянс - то такие страны, как Венгрия и Словакия, не будут нам препятствовать? Вспомним недавнее заявление словацкого премьера Роберта Фицо о планах блокировать такую инициативу от Украины...

А для присоединения к НАТО нужно согласие всех стран-членов. Наконец, мы помним, как Венгрия и Турция блокировали вступление Швеции. Для нас эта проблема также будет существовать даже при идеальных условиях.

Однако эта проблема решается, поскольку решение принимают не страны, а правительства. Тот же Фицо сегодня у власти, а завтра - не факт. Он уже много раз был премьер-министром и много раз терял эту должность. По моему мнению, если западные лидеры надавят, решение будет.

И еще один момент: у нас есть такой важный дипломатический фактор, как соглашения по безопасности, которые многие недооценивают. Некоторые из них рассчитаны на десять лет. Однако во многих случаях, как вот с Британией, речь идет о поддержке Украины до момента присоединения к НАТО. Соответственно, страны, с которыми мы имеем такие соглашения, будут помогать Киеву с этим процессом...

Возвращаясь к будущему Рамштайн, в лучшем случае мы можем ожидать политическое заявление, что Украина должна стать членом НАТО, что нас там хотят видеть. С одной стороны, даже это - довольно важный шаг, поскольку речь о сигнале Путину, что вопрос членства Украины в НАТО не может быть предметом торга, Запад на это не пойдет. С другой стороны, будет ли хотя бы это заявление объявлено - вопрос открытый.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"