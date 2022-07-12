Следующие встречи участников формата состоится в виртуальном режиме.

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), более известная как "формат Рамштайн", состоится 20 июля в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в отчете о телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова.

Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности Украине, в частности о новом пакете на $400 млн, объявленном 8 июля. В то же время Резников рассказал о ситуации на фронте.

Министры также обсудили повестку дня следующего заседания "Рамштайн-4" и обменялись мнениями относительно будущего помощи США и союзников Украине в формате UDCG.

Следующие встречи участников формата будут проходить в режиме онлайн.

Как сообщал УНИАН, 16 июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что западные партнеры передадут Украине дополнительное оружие. Такое решение приняли по итогам встречи по украинской обороне в формате "Рамштайн-3".

Потом Резников рассказал об остроумном тосте, который касается российского военного флота. Его придумали в Польше, но уже знают все министры обороны клуба "Рамштайн".

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