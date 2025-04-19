Маркус Зедер заявил, что вооружение Германии стоит на первом месте.

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в споре о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине поддержал председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который вскоре станет канцлером Германии.

"Это решит новый канцлер", — сказал баварский премьер-министр в интервью, пишет N-TV.

В то же время Зёдер указал на ограниченные ресурсы немецких военно-воздушных сил: "Прежде всего, нам нужно как можно больше ракет Taurus для себя", — отметил он. И добавил: "Это лучшее оружие, которое у нас есть. Видно, что даже русские уважают его".

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Что еще известно о ракетах Taurus

Ранее УНИАН сообщал, сколько ракет Taurus Германия может передать Украине. По его словам, из-за изложенного разговора главы немецких Воздушных сил нам известно, что Германия может передать Украине совсем немного ракет. Их количество исчисляется десятками, а не сотнями.

Кроме того, летчик-инструктор объяснил, почему эти ракеты не приведут к победе Украины. "Сколько надо Taurus нам для того, чтобы, допустим, держать тылы противников в постоянном напряжении, под постоянным контролем полгода на 500 километрах? Где-то 1500-2000 штук", - подчеркнул эксперт.

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