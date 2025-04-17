Берлину обещают "последствия".

В Российской Федерации заявили, что будут расценивать удары ракетами Taurus по своим объектам как участие Германии в боевых действиях на территории Украины.

Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга сказала, что украинская армия не сможет использовать эти ракеты без помощи немецких военнослужащих. В качестве примера она привела сообщения СМИ о том, что британских солдат якобы отправляли в Украину для обучения работе с переданным вооружением:

"Британские военные специалисты были тайно перенаправлены после передачи киевскому режиму ракет Storm Shadow, чтобы научить ими пользоваться и оснастить ими самолеты".

Taurus для Украины

Как известно, сейчас Германия рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Видео дня

Этот вопрос стал актуальным после того, как Фридрих Мерц заявил о готовности предоставить эти ракеты при условии координации с европейскими партнерами. В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Мерца "нацистом".

Канцлер Олаф Шольц ранее выступал против передачи Taurus, опасаясь эскалации конфликта и возможного втягивания Германии в войну. Однако Мерц считает, что Украина нуждается в стратегическом преимуществе.

Вас также могут заинтересовать новости: