В Российской Федерации заявили, что будут расценивать удары ракетами Taurus по своим объектам как участие Германии в боевых действиях на территории Украины.
Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга сказала, что украинская армия не сможет использовать эти ракеты без помощи немецких военнослужащих. В качестве примера она привела сообщения СМИ о том, что британских солдат якобы отправляли в Украину для обучения работе с переданным вооружением:
"Британские военные специалисты были тайно перенаправлены после передачи киевскому режиму ракет Storm Shadow, чтобы научить ими пользоваться и оснастить ими самолеты".
Taurus для Украины
Как известно, сейчас Германия рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
Этот вопрос стал актуальным после того, как Фридрих Мерц заявил о готовности предоставить эти ракеты при условии координации с европейскими партнерами. В ответ бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Мерца "нацистом".
Канцлер Олаф Шольц ранее выступал против передачи Taurus, опасаясь эскалации конфликта и возможного втягивания Германии в войну. Однако Мерц считает, что Украина нуждается в стратегическом преимуществе.