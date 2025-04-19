По мнению Каткова, хотя поставки этих ракет Украине не приведут к мгновенной победе, это крайне важный шаг для усиления оборонного потенциала.

Германия может передать Украине сто ракет Taurus двумя партиями по 50 единиц. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Катков.

По его словам, из-за изложенного разговора главы немецких Воздушных сил нам известно, что Германия может передать Украине максимум сто ракет Taurus двумя партиями по 50 единиц.

"Это реалистичные цифры, поскольку их у Германии в боеспособном состоянии от 150 до 250, а в целом до 500. То есть даже если они передадут Украине сто ракет, это будет значительное количество. И это большое количество пораженных объектов РФ", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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По мнению Каткова, хотя поставки этих ракет Украине не приведут к мгновенной победе, это крайне важный шаг для усиления оборонного потенциала. Он отметил, что Taurus всегда были политическим вопросом, и "сейчас эти крылатые ракеты стали символом".

"И те красные линии со стороны РФ, относительно того, что передача Украине Storm Shadow или ATACMS приведет к участию в войне Франции, Великобритании, США, сейчас оккупанты уже об этом не вспоминают. И как только Taurus полетят по россиянам, а мы будем надеяться, что Мерц, очевидно новый глава правительства Германии, на это пойдет, оккупанты сразу забудут о том, что когда-то говорили", - добавил аналитик.

Taurus для Украины - мнение Свитана

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что дальнобойные ракеты Taurus, которые Украина надеется получить от союзников, не решат исход войны. Для длительного удержания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует.

По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей - Кремль и Керченский мост.

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