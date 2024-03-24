Ожидается, что увеличение присутствия польской армии произойдет в нескольких воеводствах.

В Польше объявили о намерении усилить присутствие своих войск на востоке - в приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной. Соответствующее заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время съезда политического польского альянса "Третий путь", передает PAP.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что увеличение присутствия польской армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. По его словам, это будет "постоянное присутствие" и что соответствующие меры направлены на сдерживание "потенциальных вражеских нападений и атак". Там также планируют возвести и обустроить новые хранилища для подразделений.

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Напомним, реагируя на то, что утром 24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, Косиняк-Камыш заявил, что они бы ее сбили, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели.

Российская ракета залетела в Польшу

Ранее сообщалось, что утром 24 марта российская ракета залетела в Польшу.

В Минобороны страны заявили, что, если бы она пролетела еще чуть дальше, ее бы сбили истребители F-16. Четыре самолета подняли с этой целью, заявил советник министра обороны Польши Мечислав Бенек.

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