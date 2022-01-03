В заявлении подчеркивается важность преодоления ядерных угроз.

Пять ядерных стран - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны.

Текст заявления распространен пресс-службой президента США.

"Китайская Народная Республика, Французская Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки считают избежание войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков нашими главными обязанностями", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что "ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть начата", а также отмечается, что поскольку использование ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия, оно должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войну.

Также, участники заявления "твердо убеждены", что дальнейшее распространение такого оружия необходимо предотвратить.

В заявлении подчеркивается важность преодоления ядерных угроз и отмечается необходимость сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств по нераспространению, разоружению и контролю вооружений.

"Мы остаемся верными нашим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "добросовестно вести переговоры об эффективных мероприятиях, связанных с прекращением гонки ядерных вооружений на ранних сроках и ядерном разоружении, а также по договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", - подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что каждый из участников намерен поддерживать и усиливать национальные меры для предотвращения несанкционированного или непреднамеренного применения ядерного оружия.

"Мы вновь подтверждаем справедливость наших предыдущих заявлений о ненацеливании, подтверждая, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любую другую страну. Мы подчеркиваем наше желание сотрудничать со всеми государствами для создания безопасной среды, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира без ядерного оружия, безопасного для всех. Мы намерены и дальше искать двусторонние и многосторонние дипломатические подходы, чтобы избежать военных столкновений, укрепить стабильность и предсказуемость, повысить взаимопонимание и уверенность, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет никому пользы и угрожает всем. Мы настроены продолжать конструктивный диалог с взаимным уважением и признанием интересов и проблем безопасности друг друга", - подчеркивают участники заявления.

Как сообщал УНИАН, Беларусь заявила о готовность разместить у себя ядерное оружие.