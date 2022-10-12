Интересно, что в этот день будет еще одно событие в королевской семье Британии.

Церемония коронации Чарльза III - наследника британского престола после смерти королевы Елизаветы II - состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Вместе с Чарльзом будет коронована его жена, королева-консорт Камилла.

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"Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена в будущее, одновременно будучи укорененной в давние традиции и торжественность", – отмечается в сообщении.

Дальнейшие подробности будут оглашены позже.

Коронация Чарльза станет первой за почти 70 лет — последняя была для его матери королевы Елизаветы II в июне 1953 года. Во время коронации Чарльзу III будет 74 года, что сделает его старейшим коронованным монархом в британской истории.

Стоит отметить, что 6 мая будет еще одно событие в королевской семье. В этот день будет праздновать свой день рождения внук короля - Арчи Маунтбеттен-Виндзор, старший сын принца Гарри и Меган Маркл, который родился в 2019 году.

Ранее сообщалось, что коронация будет скромнее версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей различных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Британии.

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Через день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

25 сентября появилось первое фото места захоронения Елизаветы II.

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