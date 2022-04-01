По словам генерала, в России скрывают информацию из-за риска быть ликвидированным.

Бывший командующий Объединенных сил НАТО, генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что президент РФ Владимир Путин знает, что российские военные ему врут.

Об этом он рассказал в эфире канала CNN.

Журналистка спросила Кларка, согласен ли он с оценками о том, что Путину не говорят, насколько плохо идет война для России.

"Ну, смотрите, в российской армии относятся к информации как к защищенному, важному элементу, и поэтому они врут друг другу. Их этому учат; это пошло еще из советской армии. Путин знает, что они ему врут. Поэтому он делает оценку, примиряясь с этим", - сказал Кларк.

Он добавил, что Путину "это может не нравиться", но в "их системе врут все - верхи врут низам, а низы верхам".

По словам генерала, в России скрывают информацию из-за риска быть ликвидированным, и там это всем известно.

"Вы скрываете информацию, потому что, если вы скажете правду, вы будете первым, кого застрелят, когда что-то не сработает. Поэтому они знают, как обращаться друг с другом. Поэтому мы не должны относиться к этому как к чему-то значительному. Вы знаете, по западным меркам, да, это шокирует. Но их - нет, и Путин это знает. Он взобрался на вершину, лгав людям. Он знает, как работает система", - отметил Кларк.

Как сообщал УНИАН, американская и британская разведки заявляли, что Путина могли умышленно дезинформировать ходом боевых действий в Украине, не рассказывая об истинных потерях ВС РФ и последствиях западных санкций. В США добавили, что за это могли отвечать его ближайшие советники.

Пентагон в последнем заявлении допустили, что из-за этого между Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу могли ухудшиться отношения.

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