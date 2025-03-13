По его словам, его посланник Стив Виткофф ведёт серьёзные разговоры в Москве.

Президент США Дональд Трамп отреагировал за заявления российского лидера Владимира Путина о возможности перемирия в Украине.

"Путин сделал многообещающее заявление, но оно было неполным. Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что Россия поступит правильно", - сказал он во время общения с журналистами в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает The Guardian.

По его словам, его посланник Стив Виткофф ведёт серьёзные разговоры в Москве.

Видео дня

"Я слышал, что в России всё идёт хорошо. Надеюсь, сегодня у нас будет представление о том, как обстоят дела у нас", - заявил Трамп.

Он рассказал, что США обсуждают с Украиной территориальный вопрос.

"Мы обсуждаем с Украиной землю, территории, которые были бы сохранены и утрачены, и все прочие элементы итогового соглашения... Сейчас мы увидим, будет ли Россия в сделке, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для мира", - отметил американский лидер.

Трамп заявил, что в контексте урегулирования в Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. Также он высказаляся о Путине:

"Я бы с удовольствием встретился с ним и поговорил с ним, но нам нужно побыстрее с этим покончить".

Заявления Путина о перемирии

Владимир Путин согласился с предложением США о временном прекращении огня в Украине, но сказал, что любое перемирие "должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта".

Однако принципиальное значение имеют "нюансы" - гарантии того, что ВСУ не используют это время для перевооружения в то время как у российской армии, по его словам, обозначилось преимущество на фронте, прежде всего в Курской области.

Среди вопросов для обсуждения Путин, в частности, назвал контроль за соблюдением режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, судьбу остающихся в Курской области РФ украинских военных, поставки Украине западного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: