Си Цзиньпин заявил Путину, что Россия и Китай – "хорошие друзья".

Российский лидер Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. О разговоре сообщает китайское новостное агентство Xinhua, не приведя пока больше никаких подробностей.

При этом, по данным South China Morning Post, телефонный звонок в понедельник днем ​​был сделан по просьбе Путина.

В то же время, как пишет РИА-Новости, Си Цзиньпин заявил Путину, что Россия и Китай – "хорошие друзья", которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

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Он также сказал, что Пекин "приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса".

Путин неоднократно разговаривал с Си

Ранее Путин уже разговаривал с китайским лидером. Так, Путин с Си говорили по телефону в конце января, через 4 дня после того, как китайский лидер поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Также Си и Путин разговаривали 8 февраля. Тогда Си заявил, что Китай и Россия должны иметь тесное стратегическое сотрудничество и работать вместе, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Он также подчеркнул, что Пекин готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией.

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