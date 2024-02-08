РФ и Китай планируют тесно сотрудничать, чтобы защитить безопасность и противостоять иностранному вмешательству.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 февраля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Си Цзиньпин, в частности, сказал своему российскому коллеге, что две страны должны тесно сотрудничать, чтобы защитить безопасность и противостоять иностранному вмешательству.

Также, по словам Си, Китай и Россия должны иметь тесное стратегическое сотрудничество и работать вместе, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Он также подчеркнул, что Пекин готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией.

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Тем временем в Кремле сообщили, что Путин тепло поздравил Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны. Там отметили, что российский и китайский лидеры подтвердили готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках многосторонних структур.

Кроме того, Путин подтвердил приверженность РФ принципу "одного Китая". Си, в свою очередь, выразил поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС. Лидеры стран также обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Сотрудничество РФ и Китая

Россия и Китай на пороге создания военного союза, что будет угрожать США. Об этом со ссылкой на экспертов написал Business Insider.

Также мы сообщали, что Китай активно наживается на войне в Украине - в частности, обеспечивает Россию всем тем, что ранее в РФ поставлял весь мир.

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