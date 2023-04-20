Он знает, что его армия не может достичь своих целей в Украине.

Визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную территорию Украины означает, что он осознает не лучшее положение дел России.

"Визит Путина представляется показателем того, что они (россияне – ред.) знают: для России дела обстоят так себе. И Путин, похоже, очень хорошо это знает", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Европейская правда".

По ее словам, Путин знает, что его армия не справляется со своими задачами в Украине.

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"Он, скорее всего, пытается поддержать собственное население, поскольку знает, что его армия не справляется со своими задачами и не может достичь своих целей путем вторжения в Украину, что мы наблюдали в течение последнего года", – пояснила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Штаты никогда не признают каких-либо претензий России на суверенные территории Украины.

"Мы очень четко об этом заявили и будем продолжать это повторять, поэтому мы также будем продолжать поддерживать Украину и украинское правительство", – подытожила она.

Поездки Путина на оккупированную территорию Украины

Как сообщал УНИАН, 18 апреля появилась информация, что Путин якобы посетил оккупированные части Луганской и Херсонской областей Украины.

По словам пропагандистов, президент РФ на Херсонском направлении якобы посетил штаб группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Макаревича, а также попросил военных высказать мнение об обстановке.

В то же время в Херсонском облсовете сомневаются Путин действительно посещал оккупированную часть области.

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