Кажется, президент РФ потечет, если к нему прислонить батарею, пошутил эксперт.

То, что президент России Владимир Путин активно делал различные косметологические процедуры, свидетельствует о явной боязни старости.

Делать косметологические процедуры главу РФ научил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, рассказал российский политолог Станислав Белковский в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"...Ну, на лице у него (у Путина - ред.) разные проблемы. Поскольку мы знаем его склонность к косметологическим процедурам. Да, конечно, этому его научил его друг - Сильвио Берлускони. Но понятно, что все эти ботоксы и прочее - явное проявление страха старости. Скажем так, это не очевидное решение - использовать косметологические разные вещи, в таких объемах во всяком случае", - отметил собеседник.

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Эксперт также пошутил о внешности президента России: "Кажется, если к Владимиру Владимировичу прислонить батарею - он потечет...".

Внешность Владимира Путина - интересная информация

По официальным сведениям, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (тогдашний Санкт-Петербург), однако польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих утверждает, что президент РФ на два года старше.

В сети не раз сообщали, что вместо Путина на разных мероприятиях появляются его двойники, и указывали на различные изменения во внешности российского лидера. Эксперты, в частности, пластические хирурги утверждали, что изменения во внешности Путина связаны с процедурами, направленными на борьбу с возрастными изменениями.

Справка УНИАН. Ботоксом называют препарат, который снижает или блокирует активность определенной группы мышц, благодаря чему уменьшаются морщины.

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