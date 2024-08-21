По словам Мак-Мастера, Трамп повелся на эту тактику, увольняя всех советников, которые убеждали его изменить подход к общению с Путиным.

Правитель России Владимир Путин манипулировал "эго и неуверенностью" Дональда Трампа.

Об этом в книге "В войне с нами: мой долг в Белом доме Трампа" пишет бывший советник США по национальной безопасности Герберт Мак-Мастер, пишет The Guardian. По его словам, Путин воспользовался влиянием на Трампа, чтобы осуществить почти гипнотическую власть над ним. Зато Трамп, находясь под влиянием, отказался воспринимать любую негативную оценку авторитарного российского лидера со стороны собственного штаба и в конце концов уволил Мак-Мастера из-за этого.

"После более чем года на этой должности я не могу понять, как Путин влиял на Трампа", - вспоминает Мак-Мастер. Видео дня

После отравления агентами Путина в Великобритании Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки, и его дочери в марте 2018 года, западные лидеры начали формулировать решительный ответ на попытку убийства, говорит Мак-Мастер. Трамп сидел в Белом доме, любуясь статьей New York Post с заголовком: "Путин хвалит Трампа". Согласно книге, Трамп написал благодарность к статье и попросил Мак-Мастера "передать вырезку Путину".

"Я был уверен, что Путин использует комментарий Трампа (об отравлении Скрипалей - УНИАН), чтобы прикрыть атаку", - пишет Мак-Мастер.

Он сказал, что передал записку в офис секретаря аппарата Белого дома, который занимается связью Овального кабинета.

"Позже, когда появились доказательства того, что Кремль и, скорее всего, сам Путин отдали приказ об атаке на Скрипаля нервно-паралитическим веществом, я сказал им не отправлять его", - сказал Мак-Мастер.

Очевидное благосклонное отношение Путина к Трампу было продуманной попыткой российского лидера использовать его и вбить клин между ним и советниками, которые призывали США к более жесткой позиции в отношении Кремля.

"Путин, беспощадный бывший сотрудник КГБ, лестью подыгрывал эго эго и неуверенности", - пишет Мак-Мастер.

"Путин описал Трампа как "очень выдающегося человека, талантливого, без всяких сомнений", и Трамп показал свою уязвимость к такому подходу, свою приверженность к сильным людям и свою веру в то, что он один может наладить хорошие отношения с Путиным. Как и его предшественники Джордж Буш-старший и Барак Обама, Трамп был чрезмерно уверен в своей способности улучшить отношения с диктатором в Кремле. Тот факт, что большинство внешнеполитических экспертов в Вашингтоне выступали за жесткий подход к Кремлю, казалось, только побудил президента к противоположному подходу", - пишет экс-советник Трампа.

Мак-Мастер описывает, как Трамп стал одержим отчетом спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года до такой степени, что "дискуссии между Путиным и Россией было трудно проводить".

Он говорит, что Трамп "связал все темы, связанные с Россией" с отчетом, а также обвинениями демократов и других оппонентов о том, что его кампания и Трамп лично вступили в сговор с "российской кампанией дезинформации", чтобы сорвать выборы.

Хотя Мюллер не нашел никаких доказательств преступного сговора, он обнаружил многочисленные инциденты, в которых кампания Трампа пыталась скрыть свои контакты с российскими оперативниками, и что Трамп сам пытался вмешаться в расследование или заблокировать его.

Когда на конференции по вопросам безопасности в феврале 2018 года в Мюнхене Макмастер отметил, что Мюллер выдвинул обвинения более десятка российских агентов во вмешательстве в выборы, Трамп резко ответил в Twitter, что генерал "не указал", что результаты выборов не были изменены или пострадали от российских усилий.

Это была одна из ряда выступлений Трампа, которые указывали на то, что отношения с Мак-Мастером все больше разрываются.

"Относительно Путина и России я плыл по течению с президентом с самого начала", - пишет Мак-Мастер, чей преемник на посту советника по национальной безопасности Джон Болтон также поссорился с Трампом и стал одним из многих бывших советников, которые осудили попытку переизбрания Трампа.

Мак-Мастер вспоминает еще один эпизод, когда Трамп критиковал его на саммите в Гамбурге в июле 2017 года, который стал известным тем, что Guardian описал в то время как "зачавшийся роман" между лидерами США и России, когда они проводили часы в частном разговоре.

"Моим основным сообщением во время последней подготовительной встречи в конференц-центре Hamburg Messe было "не будь дураком", - пишет Мак-Мастер, отмечая, что он сказал президенту, чего хочет Путин, включая то, чтобы США оставили Украину и вывели американские силы из Сирии и Афганистана, о чем позже распорядился Трамп.

"Я рассказал Трампу, как Путин обманул Буша и Обаму: "Господин президент, он лучший лжец в мире". Я предположил, что Путин был уверен, что сможет "обыграть" Трампа и получить то, что он хочет: смягчение санкций и выход США из Сирии и Афганистана за дешевую сумму, манипулируя Трампом неоднозначными обещаниями "лучших отношений". Он предложил бы сотрудничество в борьбе с терроризмом, кибербезопасности и контроле над вооружениями.

"Я сказал то, что должен был сказать. Я надеялся, что он будет противоречить российскому диктатору, а не мне", - пишет он.

Несмотря на натянутые отношения с Трампом, описанные в его книге, и критику бывшего президента в ней, Мак-Мастер никогда не присоединялся к рядам других бывших чиновников администрации, которые стремились критиковать его после того, как он покинул пост.

Мак-Мастер настаивает, что во время службы он оставался аполитичным, заботясь только об интересах США, и написал книгу, чтобы "преодолеть гиперпартийность и объяснить, что на самом деле произошло".

Он вспоминает, как члены семьи присоединились к нему в его офисе в последний день в апреле 2018 года, а тогдашний вице-президент Майк Пенс пришел, чтобы попросить их всех ненадолго зайти в Овальный кабинет.

"Трамп был милостив. Он ткнул пальцем на моих четырех племянниц и племянников: "Ваш дядя - отличный парень, очень сильный, и он сделал для меня фантастическую работу. Убедитесь, что он пишет обо мне только приятное", - вспомнил Мак-Мастер.

Избирательная кампания Трампа - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов дать должность Илону Маску в своей администрации в случае успеха на предстоящих выборах. Трамп назвал предпринимателя "гениальным".

Также сообщалось, что во время телефонного разговора с президентом Зеленским кандидат в президенты США призвал украинского лидера не верить фейк-ньюз. При этом стороны зафиксировали принципиальное согласие о встрече в будущем.

Отметим, что Трамп обвиняет во вторжении РФ в Украину действующего президента США Джо Байдена. По его словам, сам он сдерживал Владимира Путина от агрессии во время своего президентства.

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