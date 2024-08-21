Ранее в Trump Media заявили о квартальном убытке в размере 16,4 млн долларов.

Акции Trump Media & Technology Group во вторник упали до рекордно низких показателей после того, как кандидат в президенты от республиканцев вернулся в соцсеть Х. Об этом сообщает Reuters.

Акции Trump Media снизились до 21,33 доллара, упав более чем на 4%. Итоги торгов продемонстрировали падение акций на 3,7%, до 21,42 доллара, что стало восьмой сессией потерь подряд. На акциях также сказалось уменьшение преимущества Трампа накануне президентских выборов в США.

Напомним, ранее в этом месяце в Trump Media, главным активом которой выступает приложение Truth Social, заявили о квартальном убытке в размере 16,4 миллиона долларов и доход в размере 837 тысяч долларов.

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Рыночная стоимость компании - 4,3 млрд долларов, тогда как в начале года этот показатель составлял 8 млрд долларов.

Эксперты не спешат делать резких выводов.

"Я всегда смотрел на Truth Social и DJT как на механизм голосования, а не как на инвестиционный механизм", - отметил аналитик MDB Capital Лу Басенезе.

Избирательная кампания Трампа - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов дать должность Илону Маску в своей администрации в случае успеха на предстоящих выборах. Трамп назвал предпринимателя "гениальным".

Также сообщалось, что во время телефонного разговора с президентом Зеленским кандидат в президенты США призвал украинского лидера не верить фейк-ньюз. При этом стороны зафиксировали принципиальное согласие о встрече в будущем.

Отметим, что Трамп обвиняет во вторжении РФ в Украину действующего президента США Джо Байдена. По его словам, сам он сдерживал Владимира Путина от агрессии во время своего президентства.

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