В частности Трамп назвал миллиардера "гениальным парнем".

Бывший президент США Дональд Трамп хочет, чтобы миллиардер Илон Маск работал в его администрации в случае его победы на выборах.

"Он очень умный парень. Я, безусловно, хотел бы, если он согласится, я, безусловно, согласился бы. Он гениальный парень", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, предложит ли он Маску должность в кабинете министров или консультанта, сообщает Reuters.

В свою очередь Маск не ответил на такое предложение Трампа, несмотря на то, что опубликовал созданное искусственным интеллектом фото, на котором он выступает с трибуны с надписью "D.O.G.E. - Департамент правительственной эффективности".

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В Business Insider считают, что эта аббревиатура, скорее всего, является отсылкой к Dogecoin, мемовой криптовалюте, которую ранее продвигал Илон Маск.

"Я готов служить", - написал миллиардер в своей заметке.

В издании отметили, что разговоры о том, что Маск присоединится ко второй администрации Трампа, продолжаются в течение последних месяцев. В частности, в мае The Wall Street Journal писал, что миллиардер говорил с Трампом о присоединении к его правительству. Однако Маск опроверг такую информацию и заявил, что "не было никаких обсуждений моей роли в потенциальном президентстве Трампа".

В то же время во время прямого эфира с Трампом на прошлой неделе изобретатель подчеркнул, что хотел бы работать в возможной комиссии по эффективности правительства, если Трампа снова изберут президентом.

"Я думаю, что было бы замечательно иметь комиссию по эффективности правительства, которая бы рассматривала эти вопросы и просто гарантировала, что заработанные налогоплательщиками деньги тратятся должным образом, и я был бы рад помочь в такой комиссии", - подчеркнул Маск во время интервью с Трампом.

"С удовольствием", - ответил Трамп.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, кандидаты в вице-президенты от Харрис и Трампа решили провести собственные дебаты. Речь идет о Тиме Уолзе и Джей Ди Вэнсе. Отмечается, что дискуссия состоится 1 октября.

Также сообщалось, что граждане США считают Камалу Харрис лучше Дональда Трампа. По мнению избирателей, Харрис больше соответствует нормам демократии, а также она является более дисциплинированной. Кроме того, они считают ее более честной, чем Трамп, а также отмечают, что она беспокоится об обычном населении.

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