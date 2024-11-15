Это будет их первый разговор за два года.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что это будет первый прямой разговор двух лидеров почти за два года.

"Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена", - отмечает издание.

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Отношения Путина и Шольца - что известно

В начале недели Олаф Шольц заявиил, что скоро снова попытается наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он сказал, что "как ответственный политик" не собирается разговаривать с Путиным в одиночку.

Он также отметил, что разговор с Путиным потребует множества контактов и переговоров с множеством других сторон и также подчеркнул, что необходимо обсудить ситуацию с Украиной.

Последний раз он разговаривал с Путиным в декабре 2022 года. В июне Шольц заявил, что не исключает возможности разговора с Путиным в будущем, однако отметил, что встреча имеет смысл только тогда, когда будет о чем конкретно говорить.

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