Он считает Североатлантический альянс "абсолютно неэффективным клубом".

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко назвал "фигней" евроатлантические стремления Украины, закрепленные в Конституции.

Об этом он сказал во время заседания городского совета 9 ноября.

"Сегодня мы говорим за НАТО: что нам надо вступить в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как неоднократно удостоверялись, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала либо Америка, либо Россия? Кого защитило НАТО? Никого", - заявил Атрошенко.

В качестве примера неэффективности организации он привел гражданскую войну в Югославии 1990-х годов, а также упомянул об оккупации Крыма и части востока Украины Россией.

"Бомбили Югославию в свое время, центр Европы, наносили авиаудары, устанавливая демократию. Что авиаударами демократия устанавливается? Другие точки... Где была позиция НАТО? Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, какой-то провела там референдум, выборы... Что? Каковы действия НАТО? Донбасс, скажем так, при участии, если не прямом, то косвенном России - действия НАТО? Эффективно ли это? Нет", - отметил мэр Чернигова.

Атрошенко известен тем, что уже попадал в медийные скандалы. В частности, в 2004 году он стал фигурантом смертельного ДТП. 17 сентября на то время нардеп от "Нашей Украины" сбил на авто 69-летнего жителя села, который скончался на месте.

А в 2014-м нардеп поддержал во время ручного голосования в Раде "диктаторские законы" 16 января, которые ограничивали права граждан и предоставляли властям больше возможностей для наказания участников протестов.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Читайте такжеНа пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие (видео)В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. В частности, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость получения полноправного членства Украины в Европейском союзе и в НАТО.

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Автор: Катерина Комолова