Он отметил, что отвечать за преступления в Украине должны не только солдаты, но и высшее руководство страны.

За все военные преступления, совершенные в Украине, к ответственности должно быть привлечено российское руководство вместе с президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в эфире BBC.

"Ответственность должна наступить. И это значит (не только) солдат, которые совершают эти зверства "на земле", но и ответственность вплоть до самой верхушки... включительно с Владимиром Путиным", – отметил британский министр.

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Клеверли заявил, что официальный Лондон изучает механизмы возможного привлечения к ответственности российских чиновников.

"Мы поддерживаем Международный уголовный суд... и работаем с Украиной и другими членами международного сообщества, над тем, какими могут быть рамки привлечения к международной ответственности", – сказал Клеверли.

Военные преступления РФ в Украине

Российские власти отвергают обвинения в совершении военных преступлений, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированы международными организациями.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине, выступила председательствующая в ЕС Чехия.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими после Второй мировой войны еще в марте настаивали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор и другие политики, ученыеи юристы.

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге.

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