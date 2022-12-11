Окружение диктатора понимает, что не сможет договориться с Западом о сосуществовании.

Окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в странах Латинской Америки. Они понимают, что после убийства или отстранения Путина вряд ли смогут договориться с Западом о сосуществовании.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, такие "запасные аэродромы" себе готовят военная верхушка и силовики.

"Неизвестно, смогут ли они договориться с Западом или нет, станет ли убийство или отстранение Путина от власти "билетом" или гарантией их безопасности. Поэтому они и готовят "аэродром", и правильно делают. А произойти это может в любой момент. Там ситуация настолько непредсказуема, что в одно прекрасное утро мы можем проснуться, а по российскому телевидению будут показывать балет "Лебединое озеро". Причем, чем дальше, тем ситуация становится более непредсказуемой, более неконтролируемой", - сказал Жданов.

По информации, которую эксперт получает от российских источников, четко понятно, что в РФ уже началась конкуренция. Каждый клан готовит какой-то запасной вариант - в лучшем случае это просто побег из России. Впрочем, каждый понимает, что Путин может их просто не выпустить.

Жданов подчеркнул, что для российских элит и силовиков устранение Путина - это билет в новую жизнь.

"Путин - это их счастливый билет. Потому что Запад может согласиться на изменение режима и согласиться выпустить тех, кто это обеспечит. Не забывайте также и силовой вариант. Если Патрушев или генералы возьмут власть, это будет переходный период военного режима в РФ. Такое тоже бывает. Сперва сносят правительство, потом военная диктатура, а потом уже какие - то другие преобразования", - отметил Жданов.

Раскол в Кремле: главное

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемни к -вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.

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