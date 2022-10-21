Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российский режим совершил жесточайший акт государственного терроризма со времен Второй мировой войны.

Срочное прекращение Россией боевых действий против Украины является единственным способом для Кремля "сохранить лицо".

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для издания The Washington Post.

Он отметил, что после проведения фиктивных "референдумов" на оккупированных украинских территориях Россия заявила о якобы готовности "возобновить" переговоры с Украиной. Но, отмечает Ермак, поскольку Москва хочет закончить войну победителем, они не хотят говорить о возвращении Украине захваченных территорий; об освобождении людей, депортированных против их воли; о выплате компенсаций за убытки, причиненные войной; о соглашении о выдаче военных преступников.

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"Российские войска отступают. Российской промышленности не хватает ресурсов, экономика разрушается, и срочное прекращение боевых действий является единственным способом для России сохранить лицо", - пишет Ермак.

Он отмечает, что для этого Кремль готов прибегнуть к ядерному шантажу, тогда как его "полезные идиоты на Западе" все активнее призывают к миру.

"Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем якобы ради мира. Ради человечества. Но не ради Украины или справедливости", - пишет глава ОП.

Ермак напомнил, что российский режим совершил жесточайший акт государственного терроризма со времен Второй мировой войны.

"Россия запустила тысячи крылатых и баллистических ракет по мирным городам, как это делали нацисты. Могут ли гражданские общества на Западе принять режим, который считает многоквартирные дома, музеи и детские площадки законными целями?.. Цинично Россия и ее западные сторонники протягивают оливковую ветвь. Пожалуйста, не обманывайте себя: агрессор не может быть миротворцем", - пишет Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина не хочет войны и стремится к миру, но не принуждению к "миру" на условиях России.

"Украине нужны четкие гарантии, что когда Россия уйдет с незаконно оккупированных территорий, она никогда не вернется. Мы считаем, что любое соглашение должно начинаться с уважения к нашему праву на самоопределение, нерушимости нашего суверенитета и целостности наших границ. Без этого европейская безопасность всегда будет зависеть от капризов тех, кто живет в Кремле. Дать России то, что она хочет, означало бы, что Запад не выучил уроков из этой войны", - пишет глава ОП.

Война в Украине: призывы "сохранить лицо" Путина

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 мая, что французский президент Эммануэль Макрон подталкивал его согласиться на любые уступки Путину, чтобы тот смог "сохранить лицо".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мысли, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.

Через полгода после начала полномасштабного вторжения Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части Восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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