Американский дипломат сказал, что он проинформировал своих коллег из G7 о своей поездке на Ближний Восток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен усилил свое несогласие с прекращением огня в секторе Газа. По его словам, что "те, кто призывает к немедленному прекращению огня, должны объяснить, как справиться с неприемлемым результатом, к которому это, вероятно, приведет".

Как пишет CNN, многие арабские государства призвали к такому прекращению огня, что создало противоречия между США и их союзниками по "Большой семерке" с одной стороны и региональными партнерами с другой.

Отмечается, что высказывания Блинкена на пресс-конференции после министерской встречи G7 в Токио идут дальше, чем его прошлые комментарии. Он постоянно заявлял, что США не поддерживают бессрочное прекращение огня, утверждая, что это позволит ХАМАСу перегруппироваться и снова атаковать Израиль, но не называл прямо тех, кто поддерживает перемирие.

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В среду Блинкен рассказал о захвате заложников, совершенном ХАМАСом месяц назад, и отметил, что группировка поклялась повторять нападения, как 7 октября, "снова, снова и снова".

"Израиль неоднократно заявлял нам, что пути назад до 7 октября, до варварских нападений ХАМАСа, нет - мы полностью согласны", - сказал госсекретарь США.

Американский дипломат сказал, что он проинформировал своих коллег из G7 о своей поездке на Ближний Восток, "а также об обширных мероприятиях президента Байдена и нашей команды".

"Мы все согласились с тем, что гуманитарные паузы будут способствовать достижению ключевых целей", - отметил Блинкен.

Атака ХАМАС на Израиль - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября группировка ХАМАС неожиданно атаковала Израиль, в результате чего погибли более 1400 человек. Еще сотни заложников были похищены и перевезены на территорию сектора Газа.

В ответ на нападение ХАМАСа Израиль начал операцию "Железные мечи", совершая удары по территории сектора Газа, а также готовясь к масштабной наземной операции, чтобы полностью уничтожить группировку ХАМАС.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Однако, Израиль отверг этот призыв ООН.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых она удерживает. Вместе с тем, он допустил возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа.

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