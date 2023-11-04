К полному прекращению огня призывают представители арабских стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "гуманитарной паузе" в войне Израиля и ХАМАС, одновременно выступил против полного прекращения огня. Как сообщает Bloomberg, по его мнению, это позволит ХАМАСу перегруппироваться и "повторить 7 октября".

Об этом он заявил во время обсуждения конфликта на Ближнем Востоке с представителями арабских стран, которые настаивают на немедленном прекращении огня.

"Мы считаем, что прекращение огня сейчас просто оставит ХАМАС на месте, способным перегруппироваться и повторить то, что он сделал 7 октября", — сказал Блинкен.

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В то же время министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"Я думаю, что нам нужно признать, что убийство большего числа людей не вернет тех, кто погиб с обеих сторон, какой бы трагической ни была потеря".

Война Израиля и ХАМАС - что известно

7 октября группировка ХАМАС нанесла массированную атаку по Израилю. Боевики вторглись на территорию Израиля, убив мирных жителей и захватив заложников.

После зачистки своей территории от боевиков Израиль объявил своей целью полную ликвидацию ХАМАС. Удары по сектору Газа были усилены. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к наземной операции в Газе.

ООН и ряд стран, в частности, арабские страны, резко критикуют кампанию Израиля, некоторые отозвали своих послов.

В США пытаются склонить Израиль к гуманитарной паузе в атаках по Газе. В то же время, как сообщают СМИ, Израиль не согласится на паузу в боевых действиях без освобождения около 200 заложников, которых боевики захватили после атаки 7 октября.

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